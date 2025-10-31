Kiirhinnang: euroala inflatsioon aeglustus oktoobris

USA ja euroala keskpangad tegid sel nädalal oma järjekordsed otsused. Turud on juba jõudnud reageerida. Kas ja kui olulised on need uudised aga investori jaoks — eriti kui tõsiste varade käitumine viitab sellele, et intressimäärad ei mõjuta neid enam kuigivõrd?
Intressimäärad ei hoia Euroopa majanduse taastumist tagasi ega anna hinnatõusule lisahoogu, aga Hiina käitumine põhjustab tarneahelates otseseid tõrkeid ja tõstab kriitiliste kaupade hindu, kirjutab Eesti Panga president ja Euroopa Keskpanga nõukogu liige Madis Müller Eesti Panga blogis.
Päikeseenergia tootmise hoogsa lisandumise tulemusena on energiaturul tekkinud olukord, kus päikesepaisteliste ilmadega langevad elektrihinnad sageli nullilähedaseks või lausa negatiivseks. Seetõttu on viimastel aastatel päikeseparkide investeeringute tasuvus oluliselt vähenenud. See valmistab enim probleeme päikeseparkidele, mille kõrval puudub tarbimine või salvestuslahendus.