Tõnu Toompark: olen klišee, kuidas väikesest pätist sai endaga hakkamasaav inimene
Kinnisvaraeksperdi Tõnu Toomparki nõu ja arvamusi kinnisvarast on inimesed juba aastakümneid kuulnud ja kuulda võtnud. Sellest, kuidas ta ise tee kinnisvarasse leidis, räägime temaga saates „Läbilöök“.
Tallinna üüriturg ei vaja “tarka” parteilist juhtimist
Valijatele elukauge udu ajamine ja musta valgeks rääkimine alandab elektoraati. See ei ole viisakas, kirjutab kinnisvarainvestor ja koolitaja Tõnu Toompark vastuses Tallinna abilinnapea Madle Lippuse (SDE) artiklile.
