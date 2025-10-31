Tagasi 31.10.25, 15:45 Tõnu Toompark: olen klišee, kuidas väikesest pätist sai endaga hakkamasaav inimene Kinnisvaraeksperdi Tõnu Toomparki nõu ja arvamusi kinnisvarast on inimesed juba aastakümneid kuulnud ja kuulda võtnud. Sellest, kuidas ta ise tee kinnisvarasse leidis, räägime temaga saates „Läbilöök“.

Tõnu Toompark on aktiivne üüriinvestor, kortereid on tal hetkel üheksa, portfellis on lisaks aktsiaid Tallinna börsilt ja USAst.

Foto: Liis Treimann

„Raskekujuliselt mind punk ei tabanud, aga kui käisin kontsertidel, siis see oli punk või heavy,“ meenutas Toompark nooruspõlve protestiperioodi.