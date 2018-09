Välismaalaste sotsiaalmaksuvabastus raha ei küsi

Ainult tellijale

Sihitud sotsiaalmaksuvabastusest oleks paljudele ettevõtjatele suur abi ning see ei vaja riigieelarvest täiendavaid katteallikaid, kirjutab advokaadibüroo CORE Legal maksunõunik Ivo Vanasaun.

President Kersti Kaljulaid käis hiljuti välja mõtte, et Eesti uuenev majandusmudel vajab soodustust sotsiaalmaksust. Mõte on suunatud ettevõtjatele, kes tegutsevad sektorites, kus ei pruugita vajada suurt investeeringut kapitali, kuid kus tööjõukulud moodustavad märkimisväärse osa kulubaasist. Sama mõtet toetas ka Äripäev oma 6. septembri juhtkirjas. Mõlemal juhul mängitakse sotsiaalmaksusoodustuse mõttega, kuid ei kirjeldata täpsemalt, kellele täpselt ja kuidas see toimida võiks.

Kõik uus on hästi unustatud vana. Kui jätta hetkeks kõrvale palju räägitud sotsiaalmaksu ülempiir, siis juba aastal 2014 tegi Teenusmajanduse Koda ettepaneku vabastada sotsiaalmaksust välismaalased, kes töötavad Eestis tähtajaliselt (näiteks tippspetsialistid, kes töötavad siin ühe või kaks aastat) . Nemad ei saa makstud maksude eest kõiki neid sotsiaalseid hüvesid, mis on kohalikule tööjõule kättesaadavad. Reeglina ei külasta nad perearsti, vaid kasutavad erameditsiini teenuseid (seda kasvõi keelebarjääri või ajanappuse tõttu). Pensioni nad oma Eestis töötatud mõne aasta eest ei saa, eriti kui ekspert tuleb siia väljastpoolt Euroopa Liitu.

Kulu väike või olematu