Rohkem turvatunnet!

Riik peaks panustama hoolekandesüsteemi, et ärgitada omastehooldajaid ennast teostama, kirjutab sotsioloog ja CareMate OÜ asutaja Marion Teder Eduka Eesti arvamuskonkursile saadetud loos.

Marion Teder. Foto: erakogu

Viimasel ajal on palju räägitud sellest, kuidas inimesed elavad hästi ja Eesti majandus kasvab. Kohati kummaline, et Reformierakond, kelle missioon oli Eesti viia viie parima riigi hulka Euroopa Liidus, pole kuidagi pidurdanud majanduse arengut pärast partei võimult lahkumist. Ärid kasvavad endiselt, palgad tõusevad, riigi toetused kasvavad sammhaaval. Aga miks oleme me ikkagi mingites asjades reitingute poolest kõige madalamal positsioonil ning ühiskonna tasandil valdab üldine kibestumine? Tülid valitsuses ja masendus elanike silmades? Sotsiaaldemokraadid püüavad võidelda võrdõiguslikkuse eest naiste seas, teised erakonnad vaidlevad ikka venekeelse õppe üle, meie teaduse arengu rahastamine on ikka alarahastatud. Arstiabi järjekorrad on ikka pikad, tõsta arstide palka, palju tahad, ning koolikiusamine, mis kasvatab lõhestumist inimeste seas, ikkagi jätkub.