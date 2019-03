Valitsus loogu riigimajadesse 2000 erasektori töökohta

Paradoksaalsel kombel on valitsusel lihtsam tuua maakonnakeskuste riigimajadesse 2000 erasektori töökohta kui 1000 avaliku sektori töökohta, kirjutab start-up-kiirendi Alpine House eestvedaja Kalev Kaarna arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Kalev Kaarna Foto: erakogu

2017. aastal avalikkuse tähelepanu köitnud plaani järgi soovis tollane valitsus tuua pealinnast maakonnakeskustesse 1000 riigiasutuste töökohta. Nüüdseks on selgunud, et riigil polegi võimalik enda käsutuses olevaid töökohti nii vabalt liigutada, kui arvati. Samas on maapiirkondade elanike vähenemise probleem endiselt tõsine, sest näiteks Võru maakonnas on 20 aasta pärast 30% vähem elanikke.