Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €3.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,14%291,77
  • OMX Riga0,46%915,23
  • OMX Tallinn0,18%1 909,45
  • OMX Vilnius−0,14%1 258,75
  • S&P 5000,37%6 796,29
  • DOW 300,48%47 311
  • Nasdaq 0,65%23 499,8
  • FTSE 1000,64%9 777,08
  • Nikkei 2251,34%50 883,68
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,91
  • OMX Baltic0,14%291,77
  • OMX Riga0,46%915,23
  • OMX Tallinn0,18%1 909,45
  • OMX Vilnius−0,14%1 258,75
  • S&P 5000,37%6 796,29
  • DOW 300,48%47 311
  • Nasdaq 0,65%23 499,8
  • FTSE 1000,64%9 777,08
  • Nikkei 2251,34%50 883,68
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,91
  • 06.11.25, 09:27

Maxima sai Lätis trahvi ebaausate kaubandustavade eest

Läti konkurentsiamet määras toidupoeketile Maxima Latvija ebaausate kaubandustavade eest enam kui 1,8 miljoni euro suuruse trahvi.
Maxima lubas konkurentsiameti otsuse kohtusse kaevata, mullu teenis jaekett Lätis 1,1 miljardit eurot käivet.
  • Maxima lubas konkurentsiameti otsuse kohtusse kaevata, mullu teenis jaekett Lätis 1,1 miljardit eurot käivet.
  • Foto: Liis Treimann
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Uudised
  • 04.11.25, 08:07
Konkurentsiamet võtab kuue jaeketi kaubandustavad luubi alla
Amet algatas järelevalvemenetluse Coop Eesti, Selveri, Prisma Peremarketi, Rimi Eesti Foodi, Maxima Eesti ja OG Elektra kohta, et uurida nendes ettevõtetes teatud kaubandustavade kasutamist toidumüüjate suunal.
Uudised
  • 03.11.25, 11:49
Maxima e-pood tõmbab Eestis tegevust koomale
Maxima poeketi e-pood Barbora pole eelmise aasta tulemusega rahul ja paneb kehvema tulemusega piirkondades e-poe kinni, Eestis lõppes tegevus Ida-Virumaal.
Uudised
  • 16.09.24, 15:13
Konkurentsiamet võttis luubi alla ravimite hulgimüüjate toidulisandiäri
Järelevalvemenetlus algatati konkurentsiametile laekunud info peale ning viiakse läbi nende ravimite hulgimüüjate tegevuse suhtes, kes kontrollivad apteegikette.
  • ST
Sisuturundus
  • 05.11.25, 13:30
Kestlikkus kui investeering: kuidas Neutra ja LÄVI tõstavad Eesti arenduse standardeid
„Neutra jaoks on jätkusuutlik kinnisvaraarendus olnud algusest peale põhimõtteline väärtus, mitte lihtsalt turutrend,“ tunnistab Neutra Grupi juht Kenneth Karpov. Seepärast lähtub Neutra kinnisvara arendades rahvusvaheliselt tunnustatud BREEAM-i ja LEED-i sertifikatsioonide nõuetest, et nende uute hoonete keskkonnamõju, energiakasutust ja sisekeskkonna kvaliteet vastaks kaasaja nõuetele.

Hetkel kuum

Majatootja Harmeti tegevjuht Alo Tamm avaldas lootust, et tänavuse aastaga on nad käibe poolest taas tagasi varasemal heal tasemel.
Uudised
  • 05.11.25, 14:42
Majatootja kaotas kahe aastaga käibest 100 miljonit. Juht lubab vana hiilguse taastada
“Igast kriisist on õppida”
LHV Groupi LHV Ühendkuningriigi panga juht Erki Kilu.
Börsiuudised
  • 05.11.25, 08:39
LHV sai Euroopa Keskpangalt trahvi
Incapi aktsia on mulle kolme aastaga toonud 1500 eurot miinust ja pole märkigi, et see aktsia nüüd kiirelt kasvama võiks hakata. Pildil Incapi juht Otto Pukk.
Investor Toomas
  • 05.11.25, 11:54
Alustasin suurpuhastust ja panin esimesed aktsiad müüki
Aastaid kahtlustati, et suurärimees Margus Linnamäe on Confido variomanik. 2022. aastal hakkaski äri tema kätte liikuma.
Majandustulemused
  • 04.11.25, 16:40
Confido sipleb üüratus kahjumis
Peaminister Kristen Michali kokku kutsutud ettevõtjate nõukoda soovitab ametnike boonuste süsteemi muutma hakata. Ettepaneku autor on Taavi Kotka (paremal), riigisekretär Keit Kasemets (vasakul) on idee poolt, aga muretseb seaduste pärast.
Uudised
  • 05.11.25, 06:00
Krokodillide koda tuulutab ametnike preemiaid: boonuse saamiseks tuleb tulemus ette näidata
“Detsembris 13. palk on lubamatu!”
Hans Luige suurosalusega Ekspress Grupis toimub lähiajal mitu vangerdust.
Börsiuudised
  • 05.11.25, 10:30
Ekspress Grupi vangerdus viib tütarfirma juhilt töö
Täiendatud kell 11.27
Investor Toomase portfell sulgus oktoobris rekordilisel üle 711 000eurosel tasemel. Portfelli veduriks olid suured tehnoloogiahiiglased.
Saated
  • 04.11.25, 15:11
Investor Toomas: panin südametäiega ühe aktsia müüki
Riigi Infosüsteemi Ameti küberturvalisuse analüütik Helena Jürgenson.
  • ST
Sisuturundus
  • 04.11.25, 11:00
Küberturvalisus ei alga IT-st, vaid juhtkonnast
Sander Ots näitab Sunly küttelahendust Märja alevikus Keskuse tänava maja taga.
Konkurendid kaameks! Sunly ähvardas siseneda uude ärisse ja hinnad juba sulavad
Nordeconi juhatus prognoosib käesoleva aasta kokkuvõtteks tegevusmahu vähenemist võrreldes 2024. aastaga.
Nordecon andis käibes ja kasumis tagasi
Merko käibe- ja kasuminumbrid on vähenenud, kuid ettevõtte ehitusteenuste teostamata tööde maht on ajalooliselt suurim.
Merko kaotas kasumist 45%, aga näeb häid märke
Sander Ots näitab Sunly küttelahendust Märja alevikus Keskuse tänava maja taga.
Konkurendid kaameks! Sunly ähvardas siseneda uude ärisse ja hinnad juba sulavad
Nasdaqi liitindeks tõusis 0,65%.
Palgaandmed ja ülemkohtu kriitika lükkasid Wall Streeti plussi
“Ilma teieta ei oleks me mitte keegi,” ütles Oleg Gross Tapal poe avamisele kogunenud inimestele.
Oleg Gross avas uue kaupluse ja võtab järgmisena ette Lõuna-Eesti. “Iga uue poe avamine teeb mind nooremaks”
Ekoviri Uikala prügilas käisid suvel kustutustööd.
Prügifirma, töötaja ja juht jäid suures kelmuses süüdi
13. kuupalk pärast 35päevast puhkust – kas enam paremaks minna saabki?
13. kuupalk pärast 35päevast puhkust – kas enam paremaks minna saabki?
Majatootja Harmeti tegevjuht Alo Tamm avaldas lootust, et tänavuse aastaga on nad käibe poolest taas tagasi varasemal heal tasemel.
Majatootja kaotas kahe aastaga käibest 100 miljonit. Juht lubab vana hiilguse taastada
“Igast kriisist on õppida”
Riigi Infosüsteemi Ameti küberturvalisuse analüütik Helena Jürgenson.
  • ST
Küberturvalisus ei alga IT-st, vaid juhtkonnast
Samas tõsteti kogu majandusaasta müügiprognoosi 33 miljardilt 36 miljardi dollarini.
Supermicro aktsia sai kuuenda oodatust nõrgema kvartali järel tugeva löögi
Tarmo Silla juhitava Iute Groupi kasumi kasv küll peatus, kuid laenuäril läheb hästi, sest numbrid kasvavad. Mõni näitaja on isegi rekordiline.
Iute Groupi kasumi kasv lõppes
Nvidia aktsiad on endiselt eestlaste huviorbiidis – kes võtab kasumit, kes püüab tehnoloogiabuumi rongile hüpata.
Eesti investorite enimkaubeldud aktsiad: mõni võtab kasumit, teised proovivad buumist osa saada
West Texas Intermediate’i (WTI) futuurid kukkusid 1,4%.
Suurenenud varud surusid USA nafta futuurid alla 60 dollari taseme
Incapi aktsia on mulle kolme aastaga toonud 1500 eurot miinust ja pole märkigi, et see aktsia nüüd kiirelt kasvama võiks hakata. Pildil Incapi juht Otto Pukk.
Alustasin suurpuhastust ja panin esimesed aktsiad müüki
Peaminister Kristen Michali kokku kutsutud ettevõtjate nõukoda soovitab ametnike boonuste süsteemi muutma hakata. Ettepaneku autor on Taavi Kotka (paremal), riigisekretär Keit Kasemets (vasakul) on idee poolt, aga muretseb seaduste pärast.
Krokodillide koda tuulutab ametnike preemiaid: boonuse saamiseks tuleb tulemus ette näidata
“Detsembris 13. palk on lubamatu!”
Finantsekspert Kristo Krumm näeb ohukohti kahe turult võlakirjadega raha kaasanud kinnisvaraarendaja ärimudelis. Negatiivne rahavoog, madala kasumlikkus ja kasvanud võlakoormus, loetles ta põhjuseid, miks ettevõtted võivad olla sõltuvuses uutest laenudest, et teenindada olemasolevaid kohustisi.
Kinnisvaraarendajate laenulõks. Kõrge riskiga ärimudel paneb investorid kulmu kergitama
Eesti 200 Tallinna juhatuse liige ja ettevõtja Ivo Kappet kandideeris sel aastal Nõmmel erakonna esinumbrite seas. Kappet kuulub ka tantsuspordi liidu juhatusse.
Äripäeva paljastus viis Eesti 200 poliitikult koha komisjonis
Jaanus Murakas veab nii piimaühistut kui ka Paide tehast, mille edasist juhtimist praegu arutatakse.
E-Piima suhted investoriga kiskusid hapuks: hollandlased panid lauale karmi pakkumise
Noore kunsti oksjonil hinnatuima maali autor Henrik Hürden.
Noore kunsti oksjoni kalleim töö läks kaubaks üle 12 000 euroga
“Kõigile meeldib ju musitada.”
Netikelmide ohvriks langenud Äripäeva Läti projekti juht Andrus Vaher.
Värske küberpättide ohver räägib oma loo. “Nad on suurepärased psühholoogid”
LVM Kinnisvara juht Ingmar Saksing kritiseeris kõigele lisaks ka kv.ee üleolevat suhtumist ja paindumatust. “Suhtlus on sellises nii-öelda maffia stiilis, et kui ei meeldi, mine ära.”
Kinnisvaraportaali hinnatõus ajab maaklerid raevu: see on toores turujõu ärakasutamine
Firmamatja kätte liikunud logistikaäri varises pankrotti. “Pankrotihaldur peab olema selgeltnägija”
Firmamatja kätte liikunud logistikaäri varises pankrotti. “Pankrotihaldur peab olema selgeltnägija”

Podcastid

Algajate investorite vead ja hirmud. Õllese sõbra soovitus vedas portfelli miinusesse
Äripäeva fookuses
Algajate investorite vead ja hirmud. Õllese sõbra soovitus vedas portfelli miinusesse
00:00
Metsaoksjonite korraldaja: varem või hiljem hakkavad ka välismaalased metsa müüma
Energiatund
Metsaoksjonite korraldaja: varem või hiljem hakkavad ka välismaalased metsa müüma
00:00
Aasta perefirma köögis süüa aastaid ei tehtud. Tehti ainult prille
Kasvukursil
Aasta perefirma köögis süüa aastaid ei tehtud. Tehti ainult prille
Aasta töösturi finalist hoiatab: import röövib Eestilt kontrolli
Hommikuprogramm
Aasta töösturi finalist hoiatab: import röövib Eestilt kontrolli
Investor Toomas: panin südametäiega ühe aktsia müüki
Investor Toomase tund
Investor Toomas: panin südametäiega ühe aktsia müüki
Kress investorite hirmust: praegu on õige hetk teha vajalikud liigutused
Hommikuprogramm
Kress investorite hirmust: praegu on õige hetk teha vajalikud liigutused
06.11.2025 Kategooriajuhtimine kaubanduses
Äripäeva Akadeemia
Kategooriajuhtimine kaubanduses
8 akadeemilist tundi
10.11.2025 Tulemuslike meeskondade arendamine - mida teevad parimad juhid teisiti?
Äripäeva Akadeemia
Tulemuslike meeskondade arendamine
8 akadeemilist tundi
11.11.25 Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
Äripäeva Akadeemia
Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
8 akadeemilist tundi
11.11.2025 Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad
IT Koolitus
Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad
8 akadeemilist tundi
12.11.2025 AI müügis ja turunduses
Äripäeva Akadeemia
AI müügis ja turunduses
8 akadeemilist tundi
12.-13.11.2025 Power BI DAX keel
IT Koolitus
Power BI DAX keel
18 akadeemilist tundi, millest 16 tundi auditoorset tööd ja 2 tundi iseseisvat kodutööd
13.11, 04.12.2025 Ärianalüütika, andmekirjaoskus ja mõõdikute seadmine
Äripäeva Akadeemia
Ärianalüütika, andmekirjaoskus ja mõõdikute seadmine
16 akadeemilist tundi
17.-19.11.2025 Aktsiakauplemise meistriklass
Äripäeva Akadeemia
Aktsiakauplemise meistriklass
13 akadeemilist tundi
17.-28.11.2025 Programming in C# and .NET environment
IT Koolitus
Programming in C# and .NET environment
80 akadeemilist tundi (10 päeva)
17.-19.11.2025 PostgreSQL andmebaasid arendajale
IT Koolitus
PostgreSQL andmebaasid arendajale
26 akadeemilist tundi
18.11.2025 Praktilise projektijuhtimise koolitus-baastase
IT Koolitus
Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
8 akadeemilist tundi
20.-21.11.2025 Exceli meistriklass: valemid ja funktsioonid
IT Koolitus
Exceli meistriklass: valemid ja funktsioonid
16 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Majandustulemused
  • 04.11.25, 16:40
Confido sipleb üüratus kahjumis
2
Uudised
  • 04.11.25, 18:47
Lihatööstur kaalub tootmise mujale viimist, kui Eesti seakatku kontrolli alla ei saa
Ülevaade Eesti toidutootjate väljakutsetest
3
Börsiuudised
  • 05.11.25, 08:39
LHV sai Euroopa Keskpangalt trahvi
4
Uudised
  • 05.11.25, 14:42
Majatootja kaotas kahe aastaga käibest 100 miljonit. Juht lubab vana hiilguse taastada
“Igast kriisist on õppida”
5
Uudised
  • 05.11.25, 18:00
Oleg Gross avas uue kaupluse ja võtab järgmisena ette Lõuna-Eesti. “Iga uue poe avamine teeb mind nooremaks”
6
Investor Toomas
  • 05.11.25, 11:54
Alustasin suurpuhastust ja panin esimesed aktsiad müüki

Viimased uudised

Saated
  • 06.11.25, 09:50
Tallinna võimuliit asub läbi rääkima. Kõlvart: roteeruv linnapea on hea test
Uudised
  • 06.11.25, 09:27
Maxima sai Lätis trahvi ebaausate kaubandustavade eest
Börsiuudised
  • 06.11.25, 09:26
Iute Groupi kasumi kasv lõppes
Börsiuudised
  • 06.11.25, 08:31
Merko kaotas kasumist 45%, aga näeb häid märke
Börsiuudised
  • 06.11.25, 08:22
Nordecon andis käibes ja kasumis tagasi
Arvamused
  • 06.11.25, 06:00
Rootsi eksperdid: rootslased pole rikaste peale kadedad – ja eestlased samuti mitte
Uudised
  • 06.11.25, 06:00
Konkurendid kaameks! Sunly ähvardas siseneda uude ärisse ja hinnad juba sulavad
Börsiuudised
  • 06.11.25, 00:34
Palgaandmed ja ülemkohtu kriitika lükkasid Wall Streeti plussi
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025