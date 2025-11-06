Maxima sai Lätis trahvi ebaausate kaubandustavade eest

Amet algatas järelevalvemenetluse Coop Eesti, Selveri, Prisma Peremarketi, Rimi Eesti Foodi, Maxima Eesti ja OG Elektra kohta, et uurida nendes ettevõtetes teatud kaubandustavade kasutamist toidumüüjate suunal.
„Neutra jaoks on jätkusuutlik kinnisvaraarendus olnud algusest peale põhimõtteline väärtus, mitte lihtsalt turutrend,“ tunnistab Neutra Grupi juht Kenneth Karpov. Seepärast lähtub Neutra kinnisvara arendades rahvusvaheliselt tunnustatud BREEAM-i ja LEED-i sertifikatsioonide nõuetest, et nende uute hoonete keskkonnamõju, energiakasutust ja sisekeskkonna kvaliteet vastaks kaasaja nõuetele.