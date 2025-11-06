Palgaandmed ja ülemkohtu kriitika lükkasid Wall Streeti plussi
USA aktsiad liikusid kolmapäeval kõrgemale pärast ootusi ületanud erasektori palgaaruannet ning USA ülemkohtu teravaid küsimusi riigipea Donald Trumpi laiaulatuslike tollitariifide seaduslikkuse kohta.
S&P 500 tõusis 0,37%, tehnoloogiarohke Nasdaqi liitindeks 0,65% ning Dow Jonesi tööstusindeks 0,48%. Tõusu vedasid eelkõige tehnoloogia ja tarbijate valikuliste kulutuste sektorid, kuna Tesla aktsia rallis 4,05% enne ettevõtte neljapäevast aktsionäride üldkoosolekut, kirjutas Yahoo Finance.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Muuga sadamas laaditi hiljuti laev MV GREEN K MAX 1, mille pardale paigutati 68 500 tonni Eesti nisu. See on erakordne maht, mis näitab nii kodumaise teraviljasektori jõudu kui ka ekspordivõimekust. Scandagra Eesti viljaäri juht Marge Pähkel rõhutab, et taoline operatsioon eeldab sujuvat koostööd kogu väärtusahela ulatuses, head koostööd kokkuostjate vahel ja näitab, et Eesti suudab konkureerida maailma suurimate viljaeksportijatega.