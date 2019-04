Süsinikdioksiid – nii sinu ettevõtte kui ka globaalse geopoliitika mõjutaja

Süsinikdioksiidi probleem võib äri ja kulude mõttes ettevõtetele tunduda murettekitav, kuid see ei pruugi nii olla, sest mõistlike roheliste investeeringutega saab hoopis saavutada konkurentsieelise, kirjutab SEB Panga ettevõtete panganduse juht Artjom Sokolov.

Artjom Sokolov. Foto: Andres Haabu