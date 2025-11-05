Kahe aastaga käibest 100 miljonit kaotanud majatootja lubab vana hiilguse taastada

ST Sisuturundus 03.11.25, 09:04

Ettevõtted, kes soovivad teha kiireid ja andmepõhiseid otsuseid, saavad endale liitlase – Norstat Expressi. Norstati kiiruuringute platvorm avab ligipääsu enam kui 2 miljonile vastajale üle Euroopa, pakkudes võimalust koguda tarbijate tagasisidet loetud tundidega.