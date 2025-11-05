Kahe aastaga käibest 100 miljonit kaotanud majatootja lubab vana hiilguse taastada

Majatootja Harmeti tegevjuht Alo Tamm avaldas lootust, et tänavuse aastaga on nad käibe poolest taas tagasi varasemal heal tasemel.
Foto: Liis Treimann
Peamiselt Rootsi eksportiva Harmeti käive kukkus eelmisel aastal 100 miljoni euro pealt 35 miljonile eurole. Varem veidi üle kuue miljoni euro suurune ärikahjum oli eelmisel aastal ligi 5,5 miljonit eurot. Kahe aastaga on Harmet kaotanud käibest lausa 100 miljonit eurot.
