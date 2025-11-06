Rootsi eksperdid: rootslased pole rikaste peale kadedad – ja eestlased samuti mitte

Põhjamaades ja Eestis suhtutakse turumajandusse ja rikastesse positiivsemalt kui paljudes teistes riikides. See on meie ühine tugevus, kirjutavad René Bongard ja Anders Ydstedt Rootsi tööandjate keskliidust.
- Rootsi tööandjate keskliidu (Svenskt Näringsliv) avaliku arvamuse analüüsi juht René Bongard (vasakul) ja nõunik Anders Ydstedt
Põhjamaade avalikus arutelus rõhutatakse sageli, et elanikud on erakordselt võrdsusmeelsed, rikkuse suhtes skeptilised ning valmis maksma kõrgeid makse. Eestit tõstetakse mõnikord esile erandina – riigina, kellel on otsene kogemus Nõukogude-aegsest plaanimajandusest ja hilisemast kiirest liberaliseerimisest.
Kui hästi vastab aga Põhjamaade enesepilt inimeste tegelikele hoiakutele ning kas Põhjamaadel ja Balti riikidel on ühisosa selles, kuidas nähakse turumajandust?
See küsimus on eriti huvitav, sest viimaste aastate uuringud, mida on teinud Saksamaa sotsioloog ja ajaloolane Rainer Zitelmann, on seadnud kahtluse alla rootslaste enesekuvandi kadeduse osas. Zitelmanni tulemused näitavad, et rootslased suhtuvad turumajandusse positiivsemalt
kui paljude teiste riikide elanikud. Selle aasta alguses avaldatud PEW Researchi
ülemaailmne uuring samuti osaliselt kinnitas seda.
Kas Rootsi on selles mõttes erand või jagame neid väärtusi oma naabritega?
Me pole kadedamad
Uus arvamusuuring, mille viis läbi Ipsos
ja mille tellis Rootsi tööandjate keskliit (Svenskt Näringsliv), kinnitab Zitelmanni ja PEW Researchi järeldusi Rootsi kohta, kuid näitab ühtlasi, et turumajanduse suhtes positiivne hoiak on omane ka Taanile, Soomele, Norrale ja Eestile.
