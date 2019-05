Rahapesukahtlustuste õppetunnid: pakkugem lahendusi kogu Euroopale

Kontrollimeetmed peavad olema piisavalt tugevad selleks, et ei oleks põhjust isegi rääkida kahtlaste tehingute liikumisest läbi Eesti finantssüsteemi, kirjutab Eesti Panga asepresident Madis Müller (presidendiks saab ta 7. juunil).

Madis Müller. Foto: Liis Treimann

Eesti Pank korraldas mai keskel avaliku vestlusringi, et ekspertidelt uurida, kas rahapesuskandaalidel on olnud reaalset mõju Eesti majandusele. Vaatasime ka tulevikku ja küsisime endalt, mida peaksid tegema Eesti ametkonnad ja pangad, et tugevdada usaldust meie finantssüsteemi vastu, mis on vähemalt mõningal määral kindlasti räsida saanud.