Martin Vahter: kas kinnisvarasse investeerimine tasub enam ära?

Investeerimiseks sobib hästi 1–2toaline või mikrokorter Tallinna kesklinnas või ülikoolide läheduses, ebasobiv on tühi krunt, eramu või suur ja kallis korter tõmbekeskusest eemal või kahaneva elanike arvuga kohas, kirjutab 1Partner Kinnisvara juht Martin Vahter.

Martin Vahter. Foto: TAIRO LUTTER

Tuleb välja, et on selgelt väljakujunenud kohad, kuhu raha paigutamine end suure tõenäosusega ära tasub ning sellised, millest peaks kaarega eemale hoidma. Alustavale investorile soovitan paari lihtsat rusikareeglit. Investeerida tasub varasse, millest te aru saate. Seetõttu on enamasti kõige lihtsam alustada korteri ostust ja selle väljaüürimisest.