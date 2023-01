Madis Reppo: selle aasta investeerimissoovitus – tee due diligence!

Advokaadibüroo Cobalt vandeadvokaat Madis Reppo Foto: Erakogu

Viimaste aastate tendentsiks on olnud, et ettevõtte ostja auditeerib firmat piiratult või peaaegu üldse mitte. Alanud aastal muututakse ilmselt taas hoolikamaks, kirjutab advokaadibüroo Cobalt vandeadvokaat Madis Reppo.

FTXi pretsedenditu pankrot, Elizabeth Holmesi idufirma Theranos ning mitmed tuntud ja kogenud Eesti investorid, kes on meedias tunnistanud, et on kaotanud märkimisväärseid investeeringuid – need on vaid mõned markantsemad näited eelmisest aastast, mis peamiselt tingitud puudulikust due diligence’ist ehk eesti keeles ostjapoolsest ettevõtte auditist.

