Tagasi 29.09.24, 09:00 Vahemere vaatlus | Lõunasse sõiduks on parim aeg. Selgitan, miks Sügis saabus ja sellega ka mitmes mõttes mõnus aeg reisimiseks, kirjutab Äripäeva Lõuna-Euroopa kolumnist Lauri Vahemeri.

Mallorcal oli mullu oktoobri esimesel nädalal 30 kraadi sooja ja rannahooaeg võis jätkuda. Foto: dpa/Scanpix

Õhk 24–27 kraadi ja merevesi pea sama soe. Päike ei kõrveta, vaid hoopis paitab ning ööd on lõunamaiselt sumedad. Letid on lookas värskelt valminud ja suus sulavatest viinamarjadest ning virsikutest. Turistide hordid on lahkunud ning mererandades ja vaatamisväärsuste juures on lahedalt ruumi kõigile.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun