Teeks nüüd nii, et tuju tõuseks

Eesti tarbijate kindlustunne käib üha kehvemini ühte jalga majanduse tegeliku seisuga. Samal ajal kui eri prognoosid on valdavalt ettevaatlikult optimistlikud, püsib inimeste kindlustunne tuleviku ees kehvem kui masu-aastatel, mil olukord majanduses oli objektiivselt palju halvem.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Eesti ülimadal tarbijakindlus on kombinatsioon paljudest teguritest, kuid esirinnas on suur segadus välis- ja sisepoliitikas ning kõrge inflatsioon. Ebakindluse süvendamise asemel vajab eestlane poliitikakujundajatelt rahulikumat meelt, kirjutab SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.
Kaubandus-tööstuskoja ärihooaja avamisel ütles koja juhatuse esimees Toomas Luman, et Eesti maksupoliitikas tuleks hoida maksukoormus võimalikult väike ning uuest aastast jõustuma planeeritud tulumaksu tõus tuleks ära jätta.
Tänapäeva ettevõtted seisavad üha enam silmitsi kuluhalduse keerukusega, kus töötajate väärtuslik aeg kulub suuresti paberite ja kviitungite keskel orienteerumisele ning aruannete esitlemisele. Kõlaks ju hästi, kui automatiseeritud platvorm appi tuleks ning sulle 86% ajavõitu pakuks? Zevoy loodud keskkond just seda teebki.