  • OMX Baltic−0,07%294,53
  • OMX Riga−0,07%910,68
  • OMX Tallinn−0,07%1 935,96
  • OMX Vilnius0,27%1 265,42
  • S&P 500−2,71%6 552,51
  • DOW 30−1,9%45 479,6
  • Nasdaq −3,56%22 204,43
  • FTSE 100−0,86%9 427,47
  • Nikkei 225−1,01%48 088,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,9
Mitu rauda tules: järgnevatel aastatel kerkib viis spaahotelli

Unustuse hõlma vajunud Loksa rannaäär saab spaahotelliga värsket hingamist. Lisaks arendatakse uusi hotelle Ida-Virumaal ja Haapsalus, aga mitte ainult.
Arhitektuuribüroo kavand tulevasest Loksa spaahotellist.
Loksa linnavalitsus on löönud käed silmakirurg Ants Haaveli ettevõtte Larvik Capitali ja rahvusvahelise hotelliketi Accor Groupiga, et arendada liivaranna äärde spaahotell.
Uudised
  • 11.10.25, 08:30
Michelin märkis Tallinna luksushotelli maailma parimaks
The Michelin Guide valis Tallinna vanalinnas asuva hotelli The Burman käesoleva aasta parimaks uueks hotelliks maailmas. The Burman märgiti ainsana Põhja- ja Baltimaades kahe Michelini võtme vääriliseks.
Suur lugu
  • 10.10.25, 06:00
Loksa tsaar: linnapea töö pole mingi poliitika
Loksa linna on valitsenud viimased 15 aastat keskerakondlane Värner Lootsmann, kes peab loksalaste suureks võiduks, et nad pääsesid linna liitmisest ümbritseva Kuusalu vallaga. Nüüd ongi Loksa üks üksi toimetav minilinn.
Uudised
  • 15.07.25, 06:00
Pealinna hotellides käib pidu, Pärnu on jäänud vihma kätte: “Midagi väga kiita pole“
Samal ajal, kui Tallinna hotellid rõõmustavad tänavuste kasvunumbrite üle, on ülejäänud Eestis hotellide toad järjest tühjemaks jäänud.
Uudised
  • 04.02.25, 14:15
Gross sõlmis Viljandi spaa ehituslepingu
Oleg Gross valis välja Viljandi spaahotelli ehitaja ning teisipäeval allkirjastati Viljandi linnavalitsuses börsifirmaga Nordecon ehitusleping.
  • 06.10.25, 09:00
Täppismehaanika ja automatiseerimine terviklahendusena
Steelhouse Group Estonia OÜ ja 1UP Technology OÜ viisid koostöös Estoveri piimatööstusega ellu uue riivjuustu ja juustukuubiku transpordiliini projekti. Eesmärk oli luua uuenduslik, retseptipõhiselt konfigureeritav ja automatiseeritud tootmisliin, kus toimuks automaatne maitseainete ja muude lisandite doseerimine, samuti ka liinide automaatne pesemine. Lahendus pidi olema lihtsalt hallatav ja suuteline vajadusel korrigeerima inimlike vigade tõttu tekkinud sisendvigu – tänu nutikale juhtloogikale ja paindlikule automatiseerimissüsteemile.

“Ma teen kindlasti pausi, see on olnud väsitav,” tõdeb Hiiumaal kümne aasta jooksul kolme restorani pidanud itaallane Michele Parrucci.
Uudised
  • 12.10.25, 08:00
Itaallane müüb Hiiumaal tuntud pitsamaja ja sulges veel kaks restorani. “Proovisin teha suurelt”
Vasakul Bombay Groupi üks juht Dajana Tiitsaar, keskel Bombay Groupi külalislahkuse juht Anton Jolkin. The Burmani hotelli sisse astudes näeb head õpikunäidet art déco ’st: kuld, sümmeetrilised mustrid, funktsionaalne nostaliga-futurism, siin-seal juugendit.
Uudised
  • 11.10.25, 08:30
Michelin märkis Tallinna luksushotelli maailma parimaks
Investor ja ettevõtja Mart Espenberg usub, et tavaline, stabiilne ettevõtlus on sama väärtuslik kui idufirmade maailm. Kõige tähtsam on lahendada päris probleeme, mitte raha põletada.
Suur lugu
  • 12.10.25, 13:07
Tehnoloogiajuht paneb idufirmad päriselt tegutsema: „Suur summa raha võib muuta laisaks“
Jana Saarkoppel Investor Toomase konverentsil.
Saated
  • 12.10.25, 09:05
Börsiajakirjanik hoiatab sõnavabaduse riive eest. “Tahaks loota, et kõik vastu taevast ei lenda!”
S&P 500 taandus reedel umbes 2,7%.
Börsiuudised
  • 11.10.25, 00:29
Järsk langus: USA aktsiatel oli halvim päev alates aprillist
Septembrist hakkas ootamatult kehtima keeld osadele geellakkidele. See aga jättis küünetehnikud raskustesse.
Uudised
  • 12.10.25, 15:33
Nädala lood: perefirma kukkus pankrotti, küünetehnikud jäid geellakkide keelu lõksu ja kütuseturul käib karm hinnasõda
Scania Baltikumi juht Janno Karu hoiatab ühiskonnas süveneva probleemi eest.
Uudised
  • 11.10.25, 10:30
Tippjuhid: inimesed on Eesti kõige tõsisem mure
Everaus Kinnisvara AS juht Janar Muttik
  • 10.10.25, 13:37
Börs valideerib investeeringut küsiva ettevõtte
Üle poole kakaost toodetakse Elevandiluurannikul ja Ghanas ehk kahes kõrvuti asuvas Aafrika riigis, mistõttu sõltub toodang suuresti sealsest ilmast. Põuad ja üleujutused ning spekulandid kruvivad kohvi ja kakao hinnad üles.
Ghana vihm ja Brasiilia põud jätavad eestlase toidulauale jälje. Toidutootjad maadlevad heitlike hindadega
Teisipäeval ja kolmapäeval annavad kolmandas kvartalis tehtud käekäigust teada USA suuremad pangad.
“Ligi miljon ööbivat väliskülastajat jätab aastas Tallinnasse enam kui miljardi eurot, mis hoiab elus meie teenusmajandust. Kui võrrelda meie külastajate arvu piirkonna teiste pealinnadega, on igati realistlik seada sihiks ööbivate turistide arvu kahekordistamine,” kirjutab Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski.
Jevgeni Ossinovski: Tallinnas pole vaja mitte ettevõtlustoetusi, vaid kiireid menetlusi
“Tallinna siht peaks olema selge: saada mõne aastaga Läänemere piirkonna kõige kiirema asjaajamisega kasvavaks linnaks,” kirjutab Parempoolsete juht Lavly Perling.
Lavly Perling: nii paneksime Tallinna kasvama
Veebilehe tegemine ei ole raketiteadus, vaid sellega saab hakkama igaüks.
AstraZeneca nõustus tariifide vähendamiseks ravimite hindu alandama.
AstraZeneca nõustus samuti ravimite hindu alandama
Hiina süüdistab Qualcommi monopolivastaste seaduste rikkumises.
USA ja Hiina kaubandussõja käigus võeti järgmine kiibifirma uurimise alla
Alates selle aasta algusest on Ekspress Grupi digitellimuste maht kasvanud 3%.
Ekspress Grupp kasvatas kolmandas kvartalis tellimuste mahtu
Tallinna börs taandus reedel 0,07%.
Balti börsidel kaubeldi kõige rohkem pankade aktsiatega, USAs püsib meeleolu madalal
TKM Grupi 2025. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud müügitulu ulatus 232,7 miljoni euroni, ületades analüüsimaja Enlight Researchi prognoosi, milleks oli 224,8 miljonit eurot.
Kaubamaja müügitulu ületas ootusi, kuid kasum langes
Saksamaa kütuseturul juhtus 2000. aastate alguses midagi sarnast nagu praegu Eestis, kui väiksemad ketid läksid n-ö säästukontseptsiooni ellu viima ning viilisid kulud väga õhukeseks. „Tulemus on see, et täna Saksamaal sisuliselt ükski tankla mingeid lojaalsust ei paku,“ ütles Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna.
Kütuseturul lahvatas aastate suurim hinnasõda. “See on psühholoogiline kurnamine.”
Ukrainast pärit Maksym (Max) Krupyshev on Coinspaidi kaasasutaja, juht ja avalik nägu.
Suurfirma kaotas küberrünnakus jälle miljoneid. „Häkkimine on äriprojekt“
Kui maakler pakub teenuseid läbi ettevõtte, mis pole käibemaksukohustuslane, saab ta kliendile suurematest konkurentidest ligi veerandi võrra soodsama hinna teha.
Maaklerid vingerdavad käibemaksu eest. Konkurent: see ajab lihtsalt närvi
Eestis pole odav moodulmaju toota, hind on pea sama mis Soomes ja Rootsis, tõdes Hilandero Houses OÜ juhatuse liige Sander Maripuu.
Moodulmaju tootev perefirma läks pankrotti. “Hinnad on nii hullult tõusnud”
Kolmkümmend aastat autoäriga tegelenud Jaanus Tensingu ettevõtte Docs Nordicu mahud on aastaga kukkunud kolm korda. Küll aga jääb ettevõtja optimistlikuks, sest majandus käib ju ikka lainetena.
Välismaalt ostetud autode turg kuivas kokku. “Müüme maru vaevaliselt”
Eesti üks tuntumaid kaitsetööstuseidi Milrem saadab Ukrainasse üle 150 mehitamata maismaasõiduki THeMIS Hollandi toel.
Milrem tõmbab kulusid kokku. “Tavapärane samm pärast väga kiiret kasvu”
Tartus asuvasse autokollektsiooni on jõudnud lisaks Ameerika sõidukitele ka suur hulk nõukogude ajastu liiklusvahendeid.
Rikaste TOPi ettevõtja maksab automaksu 130 000 eurot
Vilniuse börs meelitab kõrge dividenditootlusega. Pensionireformist vabanev raha võib ka aktsiate hinnad kännu tagant liikuma lükata.
Suur aktsiate võrdlus: mida võtta Balti börsilt Leedu pensionireformi eel

Äripäeva arvamusliider: petturitel on kergemaid viise raha saamiseks kui heategevus
Äripäeva arvamusliider
Äripäeva arvamusliider: petturitel on kergemaid viise raha saamiseks kui heategevus
00:00
Äripäev eetris: Tallinna Lennujaam hoiab Ryanairi väljapressimisest hoolimata selja sirge
Äripäev eetris
Äripäev eetris: Tallinna Lennujaam hoiab Ryanairi väljapressimisest hoolimata selja sirge
00:00
Eesti Pank hoiatab kurjakuulutavate arengute eest: riskid ärikinnisvaras kuhjuvad
Hommikuprogramm
Eesti Pank hoiatab kurjakuulutavate arengute eest: riskid ärikinnisvaras kuhjuvad
Luubi all: reklaamifirmade rahaasjad võiksid rohkem valgust saada
Luubi all
Luubi all: reklaamifirmade rahaasjad võiksid rohkem valgust saada
Veerand miljonit võlakirjadega korstnasse kirjutanud Dolgatsjov. „Üks nõu on mul anda küll“
Äripäeva fookuses
Veerand miljonit võlakirjadega korstnasse kirjutanud Dolgatsjov. „Üks nõu on mul anda küll“
Rain Rannu rahapsühholoogiast: aastatega tekib mingite hindade puhul musklimälu
Hommikuprogramm
Rain Rannu rahapsühholoogiast: aastatega tekib mingite hindade puhul musklimälu
16.10.2025 Argumenteerimine juhtimises
Äripäeva Akadeemia
Argumenteerimine juhtimises
8 akadeemilist tundi
16.10.2025 SEO koolitus
IT Koolitus
SEO koolitus
6 akadeemilist tundi
17.10.2025 AI võimalused projektijuhtidele
IT Koolitus
AI võimalused projektijuhtidele
6 akadeemilist tundi
20.10.2025 Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
6 akadeemilist tundi
23.10.2025 Spetsialistist juhiks 2
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 2
8 akadeemilist tundi
27.10-30.10.2025 AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
IT Koolitus
AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
32 akadeemilist tundi
Tipptegijate kool 2025/2026
Äripäeva Akadeemia
Tipptegijate kool
18 päeva
29.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 AI kasutamine tööülesannetes
Äripäeva Akadeemia
AI kasutamine tööülesannetes
6 akadeemilist tundi
03.11.2025 Ettevõtte finantsplaneerimine
Äripäeva Akadeemia
Ettevõtte finantsplaneerimine
8 akadeemilist tundi
04.-06.11.2025 Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
IT Koolitus
Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
12 akadeemilist tundi

Juhtkiri
  • 13.10.25, 06:00
Äripäev soovitab valida neid, kel on veel praegugi hell istuda
Uudised
  • 13.10.25, 06:00
Mitu rauda tules: järgnevatel aastatel kerkib viis spaahotelli
Uudised
  • 13.10.25, 06:00
Ghana vihm ja Brasiilia põud jätavad eestlase toidulauale jälje. Toidutootjad maadlevad heitlike hindadega
Börsiuudised
  • 13.10.25, 05:00
Sel nädalal oluline: viis asja, mida oodata
Uudised
  • 12.10.25, 17:08
Sloveenia valitsus plaanib kohustuslikku jõulupreemiat
Uudised
  • 12.10.25, 16:00
Raadiohommikus: Hipodroomi kvartal ja Tallinnas kohtunud suured riigipead
Uudised
  • 12.10.25, 15:33
Nädala lood: perefirma kukkus pankrotti, küünetehnikud jäid geellakkide keelu lõksu ja kütuseturul käib karm hinnasõda
Arvamused
  • 12.10.25, 14:00
Lavly Perling: nii paneksime Tallinna kasvama
