Valitsus lihtsustab väikehoonete ehitamist ja kaotab väikeeramute kasutusload
Valitsus vähendab bürokraatiat ja lihtsustab ehitust: varjendid, vanade hoonete seadustamine, projekteerimistingimused, ehitusseadustiku muudatused peaksid erinevatest hoonetega seotud nõuetest maha hammustama kuude ja aastatepikkuseid menetlusi.
Riigikogus läbis esimese lugemise planeerimisseaduse muudatus. Kavandatud muudatused peaksid tegema planeerimismenetluse tingimused lihtsamaks ja kiiremaks. Saates “Kuum tool” jäädi nende lootuste puhul kahtlevale seisukohale.
Emotsionaalne turundus ei tähenda ainult reklaame, rääkis disainiagentuur Hable juht Otto Jaansoo. Tema sõnul ka koduleht peab tekitama tundeid - esimeste sekundite kogemus ja emotsioon on väga tähtis.