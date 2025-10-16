Nordea pank teatas üllatavad tulemused

Helsingi börsil noteeritud finantskontsern Nordea teatas täna hommikul möödunud kvartali tulemustest: selgus intressitulud ja ärikasum vähenesid võrreldes möödunud aastaga. Põhjanaabritest analüütikud tunnevad muret ettevõtte kulude juhtimise üle.
Investorite huvi jätkusuutlike fondide vastu on jahtunud, sest turul on olnud palju PR-trikitiamist ja reaalsuse moonutamist. Tegelikult ei tasuks lootust kaotada, veel enam – muutust aitab esile kutsuda just nendesse “halvematesse” firmadesse investeerimine.
Emotsionaalne turundus ei tähenda ainult reklaame, rääkis disainiagentuur Hable juht Otto Jaansoo. Tema sõnul ka koduleht peab tekitama tundeid - esimeste sekundite kogemus ja emotsioon on väga tähtis.