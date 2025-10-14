Hiina pakkide megabuumi hakatakse piirama. “See on tekitanud tõsiseid probleeme”
Hiina kaubandushiiglaste väikepakkide tsunami on pannud Euroopa ametnikke korralikult pead kratsima, mida teha, et liikmesriikide pakimajandus ei oleks ülekoormatud ning kaugelt ostetud tooted vastaksid meie nõuetele.
Äripäev lasi Tartu Ülikooli abiga testida kümmekonda veebipoest Temu tellitud ehet, sest mitmed uuringud näitavad, et sellistes odavates ehetes leidub sageli liigses koguses tervisele ohtlikke metalle.
Eestis välja töötatud süsteemid tagavad televisiooni ja raadio püsimise eetris ka siis, kui elektri- või internetiühendus katkeb. Levira koostöös riigiasutustega on üles ehitanud detsentraliseeritud võrgulahenduse ning tagab selle, et oluline info jõuab inimesteni igas olukorras ning sõltumata sellest, millises Eestimaa otsas parajasti viibitakse.