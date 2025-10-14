Kullapalavik: korrektsiooni kartuses investorid loodavad ralli jätkumist

Osa eksperte leiab, et kulla ümber käiv liigne optimism ja spekulatiivsete positsioonide rohkus on korrektsiooni riski märkimisväärselt suurendanud.
Foto: AFP/Scanpix
Kuld on sel aastal pakkunud investoritele paremat tootlust kui USA aktsiaindeksid. Kulla futuurid on kerkinud 58% ja jõudnud hinnani 4157 dollarit unts. Teisipäeval tegi kuld päevasisese rekordi 4190 dollari juures. Samas on S&P 500 aktsiaindeks aasta algusest kerkinud 13%.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
USA presidendi Donald Trumpi ja teiste maailma liidrite trikkide taustal valitseb aktsiaturgudel pidevalt korrektsiooni oht, kuid Trump ei karda järele anda või oma otsuseid tagasi pöörata, kui aktsiaturud või majandus kiiva kiskuma hakkavad, rääkis LHV makroanalüütik Triinu Tapver.
Kulla hind tõusis rekordkõrgusele, kuna Föderaalreservi võimalikud intressikärped ja kasvavad mured USA keskpanga tuleviku pärast andsid väärismetallide mitmeaastasele tõusutrendile uut hoogu, vahendab Bloomberg.
Balti riikide suurim ehitusmaterjale, remonditarvikuid ja kodutehnikat turustav jaekett Kesko Senukai alustab ulatuslikku laienemist kõigil oma turgudel, nii Eestis, Lätis kui Leedus, plaaniga avada kogu piirkonnas üle 30 uue kaupluse. Hetkel käib aktiivne otsing jaemüügiks sobilike ehituskruntide ja ruumide leidmiseks.