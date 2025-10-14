Kullapalavik: korrektsiooni kartuses investorid loodavad ralli jätkumist

USA presidendi Donald Trumpi ja teiste maailma liidrite trikkide taustal valitseb aktsiaturgudel pidevalt korrektsiooni oht, kuid Trump ei karda järele anda või oma otsuseid tagasi pöörata, kui aktsiaturud või majandus kiiva kiskuma hakkavad, rääkis LHV makroanalüütik Triinu Tapver.