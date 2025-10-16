Tagasi ST 16.10.25, 11:24 Atsinaujinančios energetikos investicijos alustab 8,5% tootlusega võlakirjade pakkumist Atsinaujinančios Energetikos Investijos ( AEI ), mida juhib Lords LB Asset Management, alustab uue võlakirjaemissiooni avaliku pakkumisega. Investoritele pakutakse 13-kuulisi võlakirju 8,5%-se fikseeritud aastase intressimääraga. Investeerida saavad alates tuhandest eurost nii Balti riikide era- kui ka institutsionaalsed investorid. Pakkumist korraldab investeerimispangandusettevõte Orion Securities.

AEI vara väärtus on 181 miljonit eurot, omakapital 96 miljonit eurot. Ettevõtte portfell koosneb 280 MW rohelist energiat tootvatest päikese- ja tuuleparkidest Poolas ja Leedus.

Foto: Atsinaujinančios Energetikos Investijos

“Pakume võlakirjainvestoritele tootlust, mis põhineb juba tegutsevatel taastuvenergiaprojektidel Leedus ja Poolas. Ettevõte on jõudnud varade müügi viimasesse etappi, mille eesmärk on 2027. aasta lõpuks müüa maha kõik arendatud ja arendatavad projektid. Fikseeritud elektrienergia hinnaga lepingud, selge müügistrateegia, kõrged jätkusuutlikkuse standardid ja järjepidev väärtuse loomine võimaldavad meil näha prognoositavat tootlust ja piirata riske,“ ütleb AEI juht Mantas Auruškevičius.

AEI pakub olemasolevatele investoritele ka võimalust võrdses vahekorras (1:1) vahetada 5% kupongi võlakirju, mille tähtaeg on käesoleva aasta 15. detsembril, uute emiteeritud võlakirjade vastu, mille kupong on 8,5%.

Tulude vood tagavad töötavad päikese- ja tuulepargid

AEI vara väärtus on 181 miljonit eurot, omakapital 96 miljonit eurot. Ettevõtte portfell koosneb 280 MW rohelist energiat tootvatest päikese- ja tuuleparkidest Poolas ja Leedus. Selle aasta lõpuks alustab Poolas tööd veel 69 MW päikeseenergiaprojekte.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Üks peamisi varasid on 185,5 MW tuulepark Leedus, milles AEI-le kuulub neljandik aktsiatest. Pool selle pargi toodetud elektrist müüakse 10-aastase elektrienergia ostulepingu alusel, mis võimaldab selget tulude prognoosimist. Viimase 12 kuu jooksul oli AEI EBITDA pargist 7,65 miljonit eurot.

Poolas haldab AEI 182 MW päikeseparkide portfelli, millest enam kui pool juba toodab elektrit. 85% toodetud elektrist müüakse riiklikult toetatava fikseeritud tariifiskeemi alusel, mis tagab stabiilse rahavoo olenemata turuhindadest.

Selge müügistrateegia

Ettevõte on juba lõpetanud oma esimese eduka varade müügitehingu: 2024. aasta lõpus realiseeriti Poolas 65,5 MW päikeseenergia portfell. Ettevõtte strateegia kohaselt on plaanis kõik arendatud ja töötavad projektid realiseerida 2027. aastaks, mõne projekti müügiprotsessid on juba ka alanud.

“Tegemist on sel aastal juba teise taastuvenergia võlakirjade emissiooniga, mis seekord loob investeerimistingimused ka jaeinvestoritele. Emitenti iseloomustab tugev bilansistruktuur ja jätkutegevustest genereeritud rahavood – 30. juunil 2025. aastal oli ettevõtte omakapital 96 miljonit eurot, omakapitali suhtarv ületas 53% ning viimase 12 kuu jooksul tegutsevate päikese- ja tuuleenergiaprojektide EBITDA kasum oli rohkem kui 7,5 miljonit eurot. Usume, et investorid hindavad neid aspekte langetades otsuse investeerida võlakirjadesse.“

„Meie regioonis on erainvestorite seas viimastel aastatel kasvanud huvi võlakirjade vastu. Mul on hea meel, et AEI võlakirjaemissioon laiendab selle investorisegmendi valikuvõimalusi veelgi,“ ütleb Orion Securities investeerimispanganduse juht Mykantas Urba.

Rohkem teavet LOE SIIT.

Uus roheliste võlakirjade emissioon

AEI pikendab juunis käivitatud 8% tootlusega roheliste võlakirjade emissiooni. 11. juuniks oli ettevõte kolmes Balti riigis kaasanud 32 miljonit eurot. Investoritele pakutakse praegu roheliste võlakirjade uut emissiooni fikseeritud 8% aastase intressimääraga. Selle võlakirjaemissiooni lõpptähtaeg on 13. detsember 2027. Minimaalne investeeritav summa on 100 tuhat eurot.

AEI on Euroopa Liidu jätkusuutlikkuse määruse (EUSR) kohaselt liigitatud kõrgeimasse – artikkel 9 – kategooriasse. Roheliste võlakirjade struktuuri hindas rahvusvaheline ESG reitinguagentuur Sustainalytics.

AEI pakub võlakirjainvestoritele tootlust, mis põhineb juba tegutsevatel taastuvenergiaprojektidel Leedus ja Poolas.