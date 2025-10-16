Saatse Vene läbisõit suletakse ohuhinnangu tõttu

Valitsus otsustas, et Saatse “saapa” piirkonnas Venemaa territooriumi läbivad teelõigud jäävad lõplikult suletuks, julgeolekuohu tõusmise tõttu rajatakse uued läbisõiduteed ilma keskkonnamõjusid hindamata.
Peaminister Kristen Michali sõnul ei peaks eestlased kasutama asjaajamiseks Vene territooriumi.
Foto: Liis Treimann
Peaminister Kristen Michali sõnul ei peaks ükski Eesti inimene tulevikus enam asjaajamiseks kasutama Vene territooriumi. Otsus tugineb politsei- ja piirivalveameti ohuhinnangule, mille järgi on Venemaa tegevus piirkonnas muutunud aktiivsemaks ning läbisõiduga kaasnevad julgeolekuriskid on kasvanud.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Atsinaujinančios Energetikos Investijos ( AEI ), mida juhib Lords LB Asset Management, alustab uue võlakirjaemissiooni avaliku pakkumisega. Investoritele pakutakse 13-kuulisi võlakirju 8,5%-se fikseeritud aastase intressimääraga. Investeerida saavad alates tuhandest eurost nii Balti riikide era- kui ka institutsionaalsed investorid. Pakkumist korraldab investeerimispangandusettevõte Orion Securities.