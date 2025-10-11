Michelin märkis Tallinna luksushotelli maailma parimaks
The Michelin Guide valis Tallinna vanalinnas asuva hotelli The Burman käesoleva aasta parimaks uueks hotelliks maailmas. The Burman märgiti ainsana Põhja- ja Baltimaades kahe Michelini võtme vääriliseks.
Vasakul Bombay Groupi üks juht Dajana Tiitsaar, keskel Bombay Groupi külalislahkuse juht Anton Jolkin. The Burmani hotelli sisse astudes näeb head õpikunäidet art déco ’st: kuld, sümmeetrilised mustrid, funktsionaalne nostaliga-futurism, siin-seal juugendit.
Foto: Liis Treimann
