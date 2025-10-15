Tagasi 16.10.25, 06:00 “Vaja on sooja kohta ja vahendustasu.” Kuus aastat plärtsumist Lasnamäe ujula saagas Korduvalt vett vedama läinud Tallinna linnavalitsuse katsed ehitada Lasnamäele korralik olümpiabassein on palistatud pikantsete seikadega, küsitud on nii sooja ametikohta kui vahendustasu.

“Olen siiani veendunud, et selle lepingu allkirjastamine oleks olnud ebaseaduslik. Aga kuna samasse aega sattus linnavalitsuse vahetus, siis õnneks seda ei tehtud,“ kirjutas sotsist Tallinna abilinnapea Kaarel Oja septembris sotsiaalmeedia postituses.

Postitus oli suunatud Keskerakonna esimehele ning endisele pealinna meerile Mihhail Kõlvartile, kes heitis ette, et sotside juhitud linnavalitsus viskas tema ajal käima lükatud ujula projekti prügikasti.

Kui seda poleks tehtud, käiks ujula ehitus praegu juba täie hooga. Kõlvart lubab, et kui Keskerakond tuleb valimiste järel Tallinnas võimule, rajatakse Tondiraba jäähalli kõrvale olümpiamõõtmetes ujula koos spaa ja spordisaalidega.

Oja keeras oma postituses aga vinti veel peale, märkides, et “Kõlvarti-aegse ujulaprojekti juurde tagasi minna pole mitte lihtsalt rumal, vaid erakordselt kahtlane, et mitte öelda kuritegelik“.