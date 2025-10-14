Kuus eestlast valiti 100 mõjukaima naise sekka

Lambavillast pakendeid tootev Eesti idufirma Woola loodab poolteise miljoni suurusest kahjumist jõuda plusspoolele järgmise aasta teiseks pooleks, kahjumi kiuste ronis idufirma keskmine palk mullu üle 4300 euro piiri.
Pea kolm aastat Londonis elanud ja idufirmadega tegelenud, kuid Inglismaa turuga juba kümme aastat tihedalt seotud Triin Linamägi ütleb London Bridge’i uue ärihoone kohvikus cappuchinot rüübates, et Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumine (Brexit – toim.) teeks tema tegevuse kindlasti keerulisemaks.
Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avab 10. novembril taotlusvooru ettevõtetele, kes soovivad parandada ressursitõhusust, energiatõhusust või asendada ohtlikke aineid ohutumatega. Taotlusvooru eelarve on 9 miljonit eurot ja taotluste eeltäitmine algab 27. oktoobril.