  • OMX Baltic0,45%293,99
  • OMX Riga0,84%914,04
  • OMX Tallinn−0,42%1 908,22
  • OMX Vilnius0,63%1 266,35
  • S&P 5000,4%6 671,06
  • DOW 30−0,04%46 253,31
  • Nasdaq 0,66%22 670,08
  • FTSE 100−0,09%9 416,62
  • Nikkei 2251,27%48 277,74
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,16
  • 16.10.25, 13:21

Eesti suurim lennufirma 40miljonilisest kahjumist: kasvame nagu idufirma

Ülemiste peakontorist juhitud lennufirma Marabu Airlines kahekordistas müügitulu 177 miljoni euroni, töötajate arv suurenes suisa saja võrra ning idufirmale omast kasvu jätkatakse suure kahjumi kiuste.
Marabu Airlines lendab Saksamaalt peamiselt Vahemere kuurortidesse, fotol lennufirma õhusõiduk ületamas kiirteed Leipzigi lennujaamas.
  • Marabu Airlines lendab Saksamaalt peamiselt Vahemere kuurortidesse, fotol lennufirma õhusõiduk ületamas kiirteed Leipzigi lennujaamas.
  • Foto: dpa/Scanpix
  • 13.10.25, 15:51
Ärikinnisvara kestlikkuse standardid liiguvad uuele tasemele
Viimaste aastate jooksul on kinnisvarasektori rahvusvahelised kestlikkuse standardid teinud läbi suure uuenduskuuri. Euroopa rohepöörde eesmärgid, uued kliimapoliitikad ja investorite kasvavad ootused on viinud selleni, et nii LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) kui ka BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) on tulnud välja uute versioonidega – mõlemad oluliselt ambitsioonikamad kui nende eelkäijad. Eesmärgiks ei ole pelgalt rangemad nõuded, vaid tulevikukindlate ja väiksema keskkonnamõjuga hoonete loomine, mis vastavad juba täna homsete regulatsioonide ja turu ootustele.

Maaklerid vingerdavad käibemaksu eest. Konkurent: see ajab lihtsalt närvi

