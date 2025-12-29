Advokaadid selgitavad: kas juhtorgani vastutuskindlustus on võluvits või vastutusest vabanemise illusioon?

Kõige rängemad ja kallimad nõuded tekivad ettevõtte ja lahkunud juhatuse liikme vahel, näitavad kindlustusandmed. Samas pole ilma riske võtmata võimalik äris edukas olla, ütles advokaadibüroo Sorainen partner Norman Aas.
Allolev interaktiivne IIZI juhatuse liikme vastutuskindlustuse veebikalkulaator arvutab teie eest, millises suurusjärgus on firma juhatuse liikme vastutuskindlustuse aastamakse. Tegemist on eeldatava maksega, lõplik makse selgub pärast konkreetse firma bilansi ja kasumiaruande analüüsi, mis eelneb alati kindlustuslepingu sõlmimisele.
Eestis on laialdane kohtupraktika selle kohta, kus juhatuse liikmelt on maksejõuetu äriühingu maksuvõlg sisse nõutud, sest juht on rikkunud oma lojaalsus- või hoolsuskohutust, ütles endine riigi peaprokurör, Soraineni advokaadibüroo partner ja vandeadvokaat Norman Aas.
Meie linnades ja valdades on palju häid arendusplaane, mis vajavad elluviimiseks erasektori partnerit, investorit või lihtsalt suuremat rahvusvahelist tähelepanu. Kuidas aga jõuda nendeni, kellega koos need plaanid päriselt ellu viia?