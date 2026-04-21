Maris Vutt: kui kapital võlausaldajaid ei kaitse, mis siis kaitseb?

Kapitali on peetud traditsiooniliseks tagatiseks, mis peaks võlausaldajale andma garantii, et võlausaldajate huvid on teatud määral kaitstud. Osakapitali nõude kaotamine ettevõtte alustamisel muudab mänguplatsi, kirjutab vandeadvokaat Maris Vutt.

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