Föderaalreserv hoidis intressimäärad paigal, Wall Street lõpetas päeva kerge tõusuga
USA aktsiaturud lõpetasid kolmapäevase börsipäeva kergelt rohelises. Föderaalreserv otsustas intressimäärad paigal hoida ning tehisintellektihiiglased Oracle, Microsoft ja Alphabet hoidsid tehnoloogiasektoris optimismi.
Kolm Rootsi investeerimiseksperti avaldavad, millistesse aktsiatesse ja fondidesse nad praegu raha paigutaksid. Üks neist hoiab kolmandiku rahast börsilt eemal, teine ehitab dividendiportfelli ja kolmas otsib tugeva turupositsiooniga ettevõtteid, kirjutab Dagens Industri.
Kui ma kuu tagasi kirjutasin, miks ma Anthropicusse praegu investeerida ei tahaks, siis pidasin peamisteks argumentideks selle kaheldavat konkurentsieelist ja tõenäoliselt kõrget turuhinda. Nädala alguses avaldatud värske IPO prospekt muutis mu veidi optimistlikumaks.
USA tehnoloogiaettevõte Oracle teatas teisipäeval, et laiendab koostööd Nvidiaga tehisintellektikiipide vallas, kuid mitmekesistab samal ajal oma pilveteenuste pakkumist, võttes kasutusele ka Nvidia konkurentide, sealhulgas Google'i kiibid.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.