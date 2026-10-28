Föderaalreserv hoidis intressimäärad paigal, Wall Street lõpetas päeva kerge tõusuga

Investor Toomase kommentaar

Kui ma kuu tagasi kirjutasin, miks ma Anthropicusse praegu investeerida ei tahaks, siis pidasin peamisteks argumentideks selle kaheldavat konkurentsieelist ja tõenäoliselt kõrget turuhinda. Nädala alguses avaldatud värske IPO prospekt muutis mu veidi optimistlikumaks.