Kadri Seeder: palga TOP näitab, kui eri maailmades ettevõtted elavad

Eesti parimate palgamaksjate esisada on tugevalt info ja side valdkonna poole kaldu, aga sinna mahub ettevõtteid laialt skaalalt alates tervishoiust, finantsvaldkonnast ja kaubandusest kuni energeetika, logistika ja tööturuteenusteni.
Tootmisettevõtted investeerivad automatiseerimisse, seadmete ühendamisse ja andmete kogumisse. Ometi kulub endiselt aega komponentide otsimisele, inventeerimisele ja nende liikumise käsitsi registreerimisele. RFID-tehnoloogia pakub võimalust muuta mitte ainult üksikuid töövõtteid, vaid terveid protsesse.