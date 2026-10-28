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Palga TOPi tipp küünitab 20 000 euro poole

Eesti parimate palgamaksjate esisada on tugevalt info ja side valdkonna poole kaldu, aga sinna mahub ettevõtteid laialt skaalalt alates tervishoiust, finantsvaldkonnast ja kaubandusest kuni energeetika, logistika ja tööturuteenusteni.

Tellijana saad artiklit lugedes teada:

  • millised ettevõtted ja valdkonnad kujundavad Eesti palga TOPi esikümmet ning kui kõrgele ulatub tabelisse pääsemise latt.
  • kuidas kommenteeris Microsoft Development Center Estonia juht Tanel Erm kõrge palga taga peituvat tasupaketti ja miks ei kajasta kuupalk kogu pilti.
Foto on illustratiivne.
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