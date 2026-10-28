Koalitsiooni eelnõu lubab pensionisamba kodulaenu tagatiseks panna

Tavaliselt kohtukulli eest kättesaamatu pensionivara muutub eelnõu tulemusel sissenõutavaks tagatiseks, kuid peaks esitajate hinnangul tagama parema ligipääsu kodulaenudele. Eelnõu võib leida toetust ka sotsiaaldemokraatide hulgas.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas võib teise pensionisamba tagatiseks lubamine muuta kodulaenu kättesaadavust ja milline risk tekib seni kohtutäituri eest kaitstud varale;
- miks peavad Jürgen Ligi ja Lauri Läänemets plaani eri põhjustel puudulikuks ning kellele võiks meede tegelikult kõige rohkem kasu tuua.