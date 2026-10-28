Anthropicu IPO ajab näpud sügelema

Kui ma kuu tagasi kirjutasin, miks ma Anthropicusse praegu investeerida ei tahaks, siis pidasin peamisteks argumentideks selle kaheldavat konkurentsieelist ja tõenäoliselt kõrget turuhinda. Nädala alguses avaldatud värske IPO prospekt muutis mu veidi optimistlikumaks.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: miks muutis värske IPO prospekt autori hinnangut Anthropicu konkurentsieelisele ja kasumlikkusele;

mida arvavad Meelis Maasik ja Kalle Kose sellest, kas Anthropicu börsiletulek võib luua parema ostukoha hoopis Nvidia või Microni aktsias.