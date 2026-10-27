RKIK sai 53 miljoni eurose hankega kohtus lüüa

Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) läks suure raamlepinguga teisele katsele, kuid ei järginud enda uues hankes paika pandud reeglite täitmist piisavalt korralikult, leidis esimese raamlepingu suurim võitja ja nõustus esimene kohtuaste.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks leidis kohus, et RKIK ei kontrollinud 53 miljoni eurose hanke tingimuste täitmist piisavalt rangelt;
- kuidas kommenteeris DEFREMi juht Elmar Bergmann vaidluse tegelikku sisu ja mida see tema hinnangul räägib riigi hangete juhtimisest.