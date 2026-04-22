Advokaat: GDPRi trollid said päitsed pähe

Euroopa Kohtu märgiline otsus pani pahatahtlikele teabenõuetele päitsed pähe, kuid ettevõttel ei tasu ühtegi nõuet kergekäeliselt pahatahtlikuks tembeldada, kirjutab advokaadibüroo Widen tegevjuht ja vandeadvokaat Rainer Ratnik.

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