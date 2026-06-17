Züleyxa Izmailova: Eesti energiapoliitika on selgelt liiga passiivne

Valitsus ei pea energiasüsteemi käsitsi valmis ehitama. Küll aga peab ta looma püsivad reeglid, mille alusel turg saaks investeerida, kirjutab riigikogu liige Züleyxa Izmailova (SDE).

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: miks peab Züleyxa Izmailova Eesti energiapoliitika suurimaks probleemiks mitte ideede nappust, vaid reeglite ebakindlust;

kuidas mõjutavad vastuolulised poliitilised sõnumid investorite otsuseid ja elektri hinda ettevõtjate jaoks;