Aleksandr Michelson: töötaja heaolu algab töökorraldusest, mitte hüvede paketist

Tööheaolu teadus kannab sõnumit, et töötaja heaolu sõltub sellest, kui suure osa oma energiast peab ta kulutama pelgalt hakkama saamisele, see aga tuleneb otseselt sellest, kuidas tavaline tööpäev päriselt välja näeb, kirjutab heaoluekspert Aleksandr Michelson Äripäeva essees.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: miks peab Aleksandr Michelson töötaja heaolu tegelikuks lähtekohaks töökorraldust, mitte hüvede paketti;

millised uuringud näitavad, et heaolualgatustest jääb väheks, kui töökoormus, rolliselgus ja juhtimine on paigast ära;