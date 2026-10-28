Villy Lopman ja Pille Metspalu: Eesti “ruumiline põhiseadus” suunab olemasolevat hoonestust ja taristut kasutama

Üleriigiline planeering “Eesti 2050” loob väärtuskorra, millest ruumiplaneerimise otsuste tegemisel juhinduda. Lisaks muule nügib see kinnisvaraarenduses eelistama alakasutatud hooneid ja olemasoleva taristuga piirkondi, kirjutavad planeeringu loomises osalenud Villy Lopman ja Pille Metspalu.
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- kuidas peaks üleriigiline planeering „Eesti 2050“ suunama kinnisvaraarendajaid eelistama olemasolevat hoonestust ja taristut;
- miks võivad Villy Lopmani ja Pille Metspalu sõnul näiliselt odavad asukohad osutuda aastakümnete jooksul kõige kulukamaks.