Villy Lopman ja Pille Metspalu: Eesti “ruumiline põhiseadus” suunab olemasolevat hoonestust ja taristut kasutama

2020. aastast algatatud detailplaneeringute keskmine menetlusaeg on 3,9 aastat

Tallinna detailplaneeringute menetlusaegade lühendamisega on viimastel aastatel suurte sammudega edasi liigutud ning töö jätkub selle nimel, et protsessi veelgi kiirendada, kirjutab Tallinna linnaplaneerimise ameti juhataja Martin Karro.