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Jurist: ettevõtte andmekaitses tiksub trahvipomm

Tihtilugu antakse ettevõtetes kohustuslik andmekaitsespetsialisti roll mõnele juhile või töötajale lisakohustuseks. See võib kiirelt ja märkamatult tekitada huvide konflikti, kirjutab Sten-Marten advokaadibüroo Widen jurist Sten-Marten Pukka.

Tellijana saad artiklit lugedes teada:

  • millal muutub andmekaitsespetsialisti roll ettevõttes huvide konfliktiks ja miks võib see lõppeda kopsaka trahviga;
  • kuidas soovitab Wideni jurist Sten-Marten Pukka hinnata, kas DPO ülesanne sobib oma töötajale või tuleks teenus sisse osta.
Andmekaitsespetsialist peab suutma siduda õiguslikud ja tehnilised teadmised ettevõtte tegeliku tööga. Seetõttu tasub teenuseosutajat valides määratleda, kuidas teda igapäevastesse protsessidesse kaasatakse, ütleb Sten-Marten Pukka.
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