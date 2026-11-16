Jurist: ettevõtte andmekaitses tiksub trahvipomm

Tihtilugu antakse ettevõtetes kohustuslik andmekaitsespetsialisti roll mõnele juhile või töötajale lisakohustuseks. See võib kiirelt ja märkamatult tekitada huvide konflikti, kirjutab Sten-Marten advokaadibüroo Widen jurist Sten-Marten Pukka.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- millal muutub andmekaitsespetsialisti roll ettevõttes huvide konfliktiks ja miks võib see lõppeda kopsaka trahviga;
- kuidas soovitab Wideni jurist Sten-Marten Pukka hinnata, kas DPO ülesanne sobib oma töötajale või tuleks teenus sisse osta.