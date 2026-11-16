Wall Streetil algas otsustav nädal suure langusega

USA aktsiaturud alustasid uut kauplemisnädalat langusega. Investorid valmistuvad tehisintellekti sektori jaoks ülioluliseks nädalaks, mida ilmestavad nii Nvidia esimene majandusaruanne pärast Jensen Huangi lahkumist kui ka Anthropicu rekordiline börsidebüüt.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- mida võivad Nvidia tulemused ja Jensen Huangi võimalik naasmine tähendada tehisintellekti sektori järgmistele kuudele;
- kuidas võib Anthropicu hiigel-ipo koos bitcoini ajaloolise tsükliga mõjutada investorite järgmisi panuseid.