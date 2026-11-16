Wall Streetil algas otsustav nädal suure langusega

Maailma finantsturgudel süvenes esmaspäeva hommikul müügilaine. Tehnoloogiaaktsiate järsk langus on kandunud USAst Aasiasse, kuid müügisurve alla on sattunud ka kuld ja krüptovaluutad. Isegi võlakirjad ei paku investoritele enam tavapärast kaitset.