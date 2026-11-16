Harju Elektrist päevapealt lahkuv Tiit Atso: pooldan kiireid juhivahetusi

Tallinna börsi ettevõtted on tuntud helde ja stabiilse omanikutulu maksmise poolest– haarasin investeerimisfestivali laval nööbist Enefit Greeni, TKM Grupi ja Harju Elektri juhtfiguuridel, et saada aimu, kas heldet dividendi ei saaks hoopis veelgi suuremasse kasvu investeerida ning seeläbi investorile veelgi enam väärtust luua.