Harju Elektrist päevapealt lahkuv Tiit Atso: pooldan kiireid juhivahetusi

Harju Elektri juhatuse esimehe kohalt esmaspäeval tagasi kutsutud Tiit Atso tunnistas, et nõukogu otsus tuli talle üllatusena, kuid peab juhivahetuse ajastust sobivaks. Ettevõtte asutaja Endel Palla sõnul üllatas otsus ka teda.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks peab Tiit Atso enda päevapealt lahkumise ajastust siiski õigeks ja mida see tema sõnul ettevõtte järgmise arenguetapi kohta näitab;
- kuidas kommenteeris Endel Palla ootamatut juhivahetust ning milliste ootustega saadab nõukogu Alvar Sassi Harju Elektri etteotsa.