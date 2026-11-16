Nebius ja Iren on üle 50% kukkunud. Mina panustan endiselt riskantsemale

Investor Toomase kommentaar
Augustis vaatasin ühe päevaga 34% kerkinud Nebiust ja kaalusin, kas peaksin oma Ireni aktsiad selle vastu vahetama. Värsked tulemused ning tugevalt langenud aktsia viisid mu pilgu uuesti selle pilveärifirma peale.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks peab autor pärast Nebiuse järsku kukkumist siiski Irenit atraktiivsemaks panuseks ja kus näeb ta suuremat tootlusvõimalust;
- millised rahastus- ja ajasurved võivad Nebiuse ning Ireni kasvuloole kõige valusamalt mõjuda ja miks uut raha sektorisse praegu ei suunataks.