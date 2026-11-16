Valgustitootja juht rõõmustab Rootsi üle ja muretseb Soome pärast: senist toodet kliendile enam ei müü

ST Sisuturundus

Hoone fassaad pole ammu enam pelgalt kaitse ilmastiku eest. Tänapäevased lahendused võimaldavad anda hoonele omanäolise arhitektuurse identiteedi, mängides mustrite, värvide ja valgusega ning muutes hoone välisilme pilkupüüdvaks nii päeval kui ka öösel.