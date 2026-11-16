Valgustitootja juht rõõmustab Rootsi üle ja muretseb Soome pärast: senist toodet kliendile enam ei müü

Soome majandus on juba kaks aastat kasvanud arvatust kiiremini ja viimased näitajad ületavad kõiki ootusi. Kahe Eesti börsifirma juhid näevad mõõdukat optimismi ja loodavad kasu lõigata põhjanaabrite andmekeskuste buumist ja tarbijate paranevast elatustasemest.
Wahlroos Capitali juhatuse esimees Björn Wahlroos hoiatas Äriplaan 2027 konverentsil kohe ettekande alguses kuulajaid, et tohutute sõnumitega esinejatesse tasub suhtuda ettevaatlikult. “Ärge oodake minult nüüd sõnumeid. Oodake ettekandelt loogikat ja mõistlikke argumente ning püüdke aru saada, mis toimub,“ ütles ta.
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