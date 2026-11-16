Coop Panga juht: üle 4% euribor pärsiks tarbimist ja investeeringuid

Viljandis toimunud Kesk-Eesti ettevõtete tunnustusüritusel jäi kõlama, et ebakindlas keskkonnas ei piisa üksnes kulude kärpimisest – vaja on paindlikkust, uusi tehnoloogiaid ja valmisolekut äriplaani muuta.
Sisuturundussaates on külas raamatupidamisbüroo Vesiir asutaja ja juht Enno Lepvalts. Teemaks on muudatused, mis ettevõtjaid ees ootavad. Palkade deklareerimisel on üleminek andmepõhisele deklareerimisele juba käimas. Käibe deklareerimisel tuleb sama muudatus Lepvaltsi sõnul tõenäoliselt järgmise aasta 1. aprillist. Lisaks liidetakse ühendusesisese käibe aruanne (VD-vorm) käibedeklaratsiooniga.