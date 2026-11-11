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Kuus lihtsat nippi, kuidas kujundada häid harjumusi

Püsivad muutused sünnivad väikestest igapäevastest valikutest, mille mõju ajapikku kuhjub. Kuidas tuua oma ellu häid harjumusi ja püsida rajal ka siis, kui on raske, räägib värske „Aatomharjumuste tööraamatu“ autor James Clear.

James Clear selgitab, et püsivad harjumused ei sünni motivatsioonist, vaid sellest, kui lihtne ja meeldiv on soovitud käitumine. „Aatomharjumuste tööraamatu“ autor soovitab alustada harjumuse kahe minuti versioonist, muuta tegevus toredaks, märgata päeva otsustavaid hetki, kujundada keskkond soovitud käitumist toetavaks ning kasutada pühendumisvahendeid, mis aitavad halbu valikuid vältida ja rajal püsida.

Foto Imagine Buddy, Unsplash
  • Foto Imagine Buddy, Unsplash
Tehke harjumuse elluviimine lihtsaks
Kui me mõtleme, mis paneb meid teatud käitumist ellu viima, siis kipume arvama, et käitumise määrab motivatsioon. Kui harjumust ellu viia on raske, nuhtleme end, süüdistades motivatsioonipuudust. Niisugune suhtumine ei võta aga arvesse seda, mismoodi inimesed tegelikult mõtlevad.
Evolutsiooniliselt oleme programmeeritud järgima vähima pingutuse seadust, mille kohaselt kahe sarnase võimaluse puhul kaldub inimene loomuomaselt valima seda, mis nõuab vähem tööd või energiat. Teisisõnu on meil soodumus teha seda, mis on lihtne. Kui küsimus puudutab meie harjumusi, tähendab see, et oluline tegur, mis otsustab, kas me harjumusi ellu viime või mitte, on mitte motivatsioon, vaid takistused ehk see, kui lihtne on harjumusi ellu viia.
James Clear soovitab teha harjumuse elluviimine võimalikult lihtsaks. Kehtib ka ümberpööratult: kui soovite mõnda halba harjumust murda, siis tehke see enda jaoks võimalikult keeruliseks.
Kahe minuti reegel
Oma käitumist muuta proovides tehakse sageli see viga, et alguses võetakse ette liiga palju. Lihtne on asuda elevil olles hoogsalt maratoniks treenima, iga päev tund aega mediteerima või iga nädal ühte raamatut läbi lugema. Kuigi need harjumused on positiivsed, on neid keeruline pikka aega säilitada – eriti juhul, kui alustatakse nullist. Kui te lähete üldse mitte jooksmiselt 10 kilomeetri jooksmise treenimise juurde, põlete ilmselt läbi ja hülgate harjumuse.
Käitumise muutmist kavandades on ülioluline alustada harjumuse lihtsaima versiooniga – sellisega, millele te tõesti suudate truuks jääda – ja siis sealt jätkata. Clear soovitab kasutada kahe minuti reeglit, mis kõlab nii: „Kui te alustate uue harjumusega, peaks sellele harjumusele kuluma vähem kui kaks minutit.“
Harjutamiseks kirjutage üles oma harjumuse ideaalne versioon ja mõelge siis välja paar võimalust selle kahe minuti versiooni jaoks. Nipp on detailselt mõelda. Näiteks võib harjumust vähendada – lugeda kahekümne lehekülje asemel ühe – või teha läbi ainult selle tegevuse algus, millest te loodate saada pikemaajalise harjumuse: ainult trenniriiete selga panemine tegelikult spordiklubisse minemise asemel.
Muutke harjumus enda jaoks toredaks
Üks võimalus häid harjumusi enda ellu tuua on muuta see lihtsalt toredaks. See muudab harjumuse atraktiivsemaks ja selle elluviimine tundub lisahüvena. Kui te üritate alustada treenimist, aga jooksmine näib tüütu kohustusena, registreeruge hoopis tantsukursusele. Lahe muusika, rühmakaaslased ning konkreetne algus- ja lõpuaeg teevad selle ühtaegu nii lihtsaks järgida kui ka nauditavaks.
Kogu käitumise muutmise strateegia võibki piirduda lülitumisega oma harjumuse toredamale versioonile. Te saate kasutada toredat versiooni, et jalg ukse vahele pista, ja kui see versioon tundub juba paigas olevat, suurendage harjumust esialgu plaanitud ideaalversioonini.

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Kirjutage üles oma harjumuse ideaalversioon ja mõelge siis, missugused oleksid selle harjumuse toredad versioonid. Mida lihtsam ja nauditavam on tore versioon, seda tõenäolisemalt jääte seda tegema.
Kasutage ära otsustavaid hetki
Te langetate otsuseid igal hetkel kogu päeva vältel. Oluline on mõista, et kõikide otsuste mõju ei ole võrdne. Mõni otsus on teisejärguline, mõni mõjutab tervet päeva. Tähtis on oma päevas leida need väikesed hetked, mis mõjutavad teie päeva kõige rohkem.
Otsustavate hetkede väe ohjamiseks ja enda huvides tööle panemiseks alustage oma päeva inventuuriga, et välja selgitada, missugused on teie otsustavad hetked. Nädala jooksul pöörake tähelepanu sellele, mida te päeva eri aegadel teete, ja pange kirja momendid, mil te teadvustate endale, et otsuse langetamine – ükskõik kui väike see ka poleks – mõjutab põhjalikult seda, kuidas teie päev jätkub.
Takistuste jõud
Te saate kujundada oma keskkonda, et see muudaks harjumuste elluviimise lihtsamaks. Võtmesõna on takistus ehk see, kui lihtsaks või keeruliseks muudab keskkond teie harjumuse elluviimise.
Näiteks mõelge oma köögi peale. Kui te tahate valmistada rohkem smuutisid, aga blender on kõige kõrgemal riiulil, on keeruline smuutide valmistamise harjumust kehtestada. Vastupidi – kui te üritate juua vähem kohvi, aga kohvimasin ja oad on otse tööpinnal, siis on kohvitarbimist raskem kontrollida.
Sama kehtib iga keskkonna kohta, kus te aega veedate. Kujundage need soovitud käitumist hõlbustavalt ja te avastate, et uuel moel käitumine ei valmista teile enam probleeme. Kujundage keskkond nõnda, et soovimatut käitumist oleks raske ellu viia, ja te leiate, et seda ongi palju lihtsam vältida.
Samuti on abi sellest, kui valmistate keskkonna tulevaseks käitumiseks ette. Kui te üritate omandada harjumust hommikuti jooksmas käia, võib teid jalule ja liikuma ajada trenniriiete ja jooksujalatsite eelmisel õhtul valmis seadmine. Kui te üritate süüa sagedamini just kodus valmistatud toitu, teeb nädalavahetusel toidukordade ettevalmistamine argiõhtutel kokkamise imelihtsaks.
Kasutage pühendumisvahendit
Pühendumisvahendid on tööriistad, mis aitavad teil püsida soovitud käitumise juures. Näiteks kui te tahate mõne tunni tööd teha, ilma et sotsiaalmeedia teid selle juures eksitaks, laadige alla tarkvara, mis takistab kindla aja jooksul teatud veebisaitidele minekut. Või kui te tahate õppida uut oskust, aga ei leia kuidagi aega, pange end ennetavalt kursusele kirja ja makske selle eest.
Kui soovid veel häid nippe, kuidas tuua oma ellu häid harjumusi, siis uuri „Aatomharjumuste tööraamatu“ kohta lähemalt Äripäeva e-poest.
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