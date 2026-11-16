Harju Elekter müüs oktoobris Skeletoni investeeringust pea viiendiku
Kui Harju Elekter oktoobris Skeletoni osaluse osalise müügi täpset suurust ei avalikustanud, siis äriregistri andmetel läks müüki ligikaudu 0,86% ettevõttest ehk 18,6% Harju Elektrile enne tehingut kuulunud osalusest.
Tallinna börsil noteeritud Harju Elekter Group müüb 5,7 miljoni euro eest osa oma osalusest tehnoloogiaettevõttes Skeleton Technologies. Ostja on Saksamaa tööstuskontsern Siemens, kes juhib ühtlasi Skeletoni uut investeerimisvooru.
Harju Elektri juhatuse esimehe kohalt esmaspäeval tagasi kutsutud Tiit Atso tunnistas, et nõukogu otsus tuli talle üllatusena, kuid peab juhivahetuse ajastust sobivaks. Ettevõtte asutaja Endel Palla sõnul üllatas otsus ka teda.
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