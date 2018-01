Warren Buffett: USAs käib ringi rikkusetsunami

Ainult tellijale

Miljardärist investeerimisguru Warren Buffett kirjutab väljaandes Time, et USA majandussüsteem soosib ülirikaste teket ning jätab mõned edust ja rikkusest lootusetult kaugele.

Alates aastast 1982 on USA 400 rikkama varandus kokku kerkinud koguni 29 korda: kui toona oli see 93 miljardit dollarit, siis nüüd 2,7 triljonit. Miljonite tööd rügavate ameeriklasteni pole sellest rikkuse kasvust midagi jõudnud, kirjutas Buffett.

Ta selgitas, et alates 1982. aastast on USA “rikkusetsunami” end aina ülespoole keerutanud. DB Global Markets Researchi ja Maailma Rikkuse ja Sissetulekute Andmebaasi arvutustest selgub, et 0,1% USA rikkamatest omab kokku nii palju kui 90% USA kõige vaesemad.

“Ülimalt spetsialiseerunud turusüsteem on jätnud paljud lootusetult tahaplaanile,” arutles Buffett ja lisas, et tehnoloogia on võimaldanud paljudel küll rikastuda, ent jätnud veel enam inimesi tööst ilma.

Uued võimalused

Buffett ei väida, et eelnev oleks üdini halb. Ta on optimistlik ning usub, et aina edenev tehnoloogia annab ameeriklastele palju uusi võimalusi. Nii tõi ta näite põllumajandusest, mis on automatiseerumisest väga palju võitnud. Kui kunagi töötas 80% ameeriklastest just põllumajandussektoris, siis nüüdseks on see number kahanenud vaid 2%ni.

“Põllumajanduse seisukohalt on tegu suure õnnistusega. Sisuliselt 80% töötajaskonnast vabanes tänu tehnoloogia kasutuselevõtule ning sai seega tööle asuda muudes sektorites, mis on muutnud me elu,” kirjutab Buffett.

Mis siis oleks Buffetti meelest lahendus, et ka kehvemal järjel ameeriklased rikkust nautida saaksid? Investeerimisguru hinnangul peaksid USA rikkad lõpetama ära vaid üliandekate aitamise ning keskenduma sellele, et võimalikult paljud lapsed ja noored saaksid abistatud.

Buffett on üks paljudest investoritest, kes on andnud 2010. aastal oma allkirja lubadusele Giving Pledge, mis näeb ette, et kõik allakirjutanud annetavad vähemalt poole oma varandusest.

Samal ajal on filantroobid eesotsas George Sorosega väljendanud suurt pahameelt USA presidendi Donald Trumpi maksukärpeplaanide üle. Miljardärid George Soros, Ben Cohen ning Steven Rockerfeller on kirjutanud avalikus kirjas, et kutsuvad USA kongressi üles tõstma ülirikaste makse, et sealt saadud raha suunata valdkondadesse, mis vajavad järele aitamist. See peaks nende sõnul aitama kasvatada keskklassi, mis omakorda panustab USA majanduskasvu.