Shelli aastakasum ligi kahekordne

Kaspar Allik 01. veebruar 2018, 11:45

Naftakompanii Royal Dutch Shelli aastane kasum enam kui kahekordistus 16 miljardi dollarini, see on kõrgeim alates 2014. aasta langusest.

Aastases võrdluses kukkus tootmine varade müügi tõttu 4 protsenti. Kvartalipõhiselt kasvas Shelli kasum 140 protsenti 4,3 miljardi dollarini, ületades kergelt prognoose. Analüütikute prognoos oli 4,24 miljardit dollarit.

Shell lõpetas neljandas kvartalis enda scrip dividend’i kokkuhoiupoliitika, mille järgi investorid saavad valida, kas võtta dividende aktsiates või rahas. See samm näitab, et Shell on enesekindel võimes maksta umbes 15 miljardi dollari jagu aastaseid dividende pärast kolmeaastast naftahinna langust.

Hiljuti jõustunud USA maksureform viis ettevõttelt 2 miljardit dollarit, kuid pikaajaliselt nähakse seda reformi kasumlikuna.