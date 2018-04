Suur ostunimekiri: mänguaktsiad

Traditsioonilise investori jaoks teeb mänguettevõtetesse investeerimise ehk keerulisemaks asjaolu, et mängijate meelsus võib muutuda iga uue mängu väljatulekuga ning sektor on nii dünaamiline, et väljavalitud ettevõtet ei pruugi mõne kuu pärast enam alleski olla – keegi on teine ta alla neelanud. Mis Rovio näitel just IPO poole pealt tuska teeb, on hirm, ega ettevõtte loojad IPOga magusat eksitit ei sihi, et siis investori kätte juba kesine nahk jätta.

„Maailma suurim mänguturg on Hiina, mitte USA, ja maailma suurim mängufirma on Tencent,“ rääkis Funtikov. Uus kuum sõna on aga plokiahelamängud. „Väga mõnus metsik lääs, kus 10 000–20 000 euro eest tehtud mängud jõuavad esikümnesse, aga riskid on ülisuured,“ ütles ta.

Kõigepealt tasub vaadata, millisest sektorist kontserni raha tuleb – klassikalised „arvuti“mängud, mobiilimängud, virtuaalreaalsus. Igaühel neist on oma eripära ja kui viimasele kahele ennustatakse üsna julgelt kasvu, siis arvutimängude puhul nii optimistlikud olla ei juleta. Liitreaalsusega on raske suuremat raha teha seetõttu, et riistvara on esialgu kallis.

Peale selle ei tööta nende börsiettevõtete puhul nii hästi ka tavapärane loogika, kus kasu on bilansi tulihingelist tudeerimisest: P/E suhtega pole suurt midagi peale hakata, kasumid-käibed võivad muutuda nii kiiresti nagu kevadilm. Siin võib olla abi suuremate ja edukamate ettevõtete ostmisest: kui mängumunad on mitmes korvis ja ettevõte on näidanud mingil määral finantsdistsipliini, siis jääb investoril üle vaid panustada sellele, et suur trend – mängukire kasv – ei lahtuks ja aktsiaga läbi tema rappumiste kaasa sõita.