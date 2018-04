Euroopa majanduskasv aeglustub

Täna avaldati euroalal erinevaid majandusbaromeetreid. Kui IHS Markiti ostujuhtide indeks jäi 55,2 punkti peale, ületades Bloombergi analüütikute ootusi, siis tööstusest kostavad murelikumad hääled.

„Euroala majandus jäi aprillis madalamasse käiku kinni. Kasv aeglustus märkimisväärselt võrreldes aasta alguse tipuga, kuid oluline on, et kasv on tugev,“ kommenteeris IHS Markiti peaökonomist Chris Williamson Bloombergile.

Seevastu ühes Euroopa suurimas tööstusriigis Saksamaal oli olukord veidi optimistlikum: ostujuhtide indeks kosus 0,2 protsendipunkti võrra, 55,3 puntkile. Analüütikud ootasid seevastu jahenemist. Kuid põhjust suureks rõõmuks pole: veebruari- ja märtsikuisest august saadi küll üle, kuid uute tellimuste juurdetulek on uuringu järgi viimase pooleteise aasta madalaimal tasemel. Kuigi töökohti tuli juurde, siis ostujuhtide endi tulevikuoptimism langes.

Sellega on Saksamaa ja laiemalt Euroopa nähtavasti osa suuremast trendist. Samasuguseid meeleolusid raporteerisid möödunud nädalal ka hiinlased: kuigi majanduskasv oli arvatust kiirem, tuli see eelkõige teenustesektori arvelt, kuid tööstus näitas väsimuse märke.